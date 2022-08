Allenamento e ricerca della casa: la prima vera giornata romana di Wijnaldum

Georginio Wijnaldum da ieri è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma, ma la sua avventura in maglia giallorossa è iniziata oggi con la ripresa degli allenamenti. L'olandese, al contrario di quanto accaduto con Dybala durante le prime sedute in Portogallo, questa mattina si è regolarmente allenato con i compagni, a dimostrazione della sua integrità fisica nonostante l'assenza di una preparazione atletica adeguata. Nel pomeriggio invece, l'olandese si è dedicato alla ricerca della sua nuova abitazione che lo ospiterà almeno fino al 30 giugno del 2023, giorno in cui la Roma dovrà decidere se trattenerlo nella Capitale versando nelle casse del PSG 8 milioni di euro oppure rispedirlo nell'altra capitale, Parigi.