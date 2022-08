Mercato, offerta del Wolverhampton per Belotti: il Gallo aspetta la Roma

Andrea Belotti è corteggiato da diverse squadre, ma per il momento aspetta la Roma. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb, l'ultima pretendente per il Gallo arriva dalla Premier League: si tratta del Wolverhampton. Il club inglese vuole rinforzare l'attacco e avrebbe proposto a Belotti un contratto triennale da 3 milioni e mezzo più bonus. Per adesso il centravanti azzurro ha preso tempo, affascinato dall'idea di lottare per grandi obiettivi con la Roma di José Mourinho. Il Gallo sta aspettando la mossa decisiva dei giallorossi, che in questo momento stanno trattando l'uscita di Shomurodov per liberare un posto nel reparto offensivo.