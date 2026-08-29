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Gittens resta il preferito, per Fofana manca l'ok della proprietà

L'obiettivo numero uno della Roma è Jamie Bynoe-Gittens del Chelsea, che convince più di Fofana per caratteristiche tecniche e condizioni fisiche. D'Amico è intenzionato a migliorare l'offerta ai Blues inserendo un'opzione di riscatto in base alle presenze dell'ala inglese. II pressing sta proseguendo e un aiuto può arrivare da Robinio Vaz che sembra ormai a un passo dall'Hull City. Il Chelsea continua a non aprire al prestito nonostante sia ormai fuori dai piani di Xabi Alonso. Anche la pista che porta a Fofana è ricca di ostacoli: il Lione deve cedere ma vuole un trasferimento a titolo definitivo e il ds - nonostante un accordo col Lione sulla base di 30 milioni più 3 di bonus - non ha ancora ricevuto l'ok della proprietà per affondare. Da non escludere un acquisto a sorpresa. Oltre All'Hull City che ha già un accordo con Fofana, nelle ultime ore si è messo il Sunderland.

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