L'argentino è arrivato nel pomeriggio nella capitale per le visite. In attacco la priorità resta il giocatore del Chelsea, ma serve cambiare la formula mentre il belga è un po' più lontano: manca l'ok della proprietà. Il 10 col Fener, Mou torna il 14 ottobre
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Gittens resta il preferito, per Fofana manca l'ok della proprietà
L'obiettivo numero uno della Roma è Jamie Bynoe-Gittens del Chelsea, che convince più di Fofana per caratteristiche tecniche e condizioni fisiche. D'Amico è intenzionato a migliorare l'offerta ai Blues inserendo un'opzione di riscatto in base alle presenze dell'ala inglese. II pressing sta proseguendo e un aiuto può arrivare da Robinio Vaz che sembra ormai a un passo dall'Hull City. Il Chelsea continua a non aprire al prestito nonostante sia ormai fuori dai piani di Xabi Alonso. Anche la pista che porta a Fofana è ricca di ostacoli: il Lione deve cedere ma vuole un trasferimento a titolo definitivo e il ds - nonostante un accordo col Lione sulla base di 30 milioni più 3 di bonus - non ha ancora ricevuto l'ok della proprietà per affondare. Da non escludere un acquisto a sorpresa. Oltre All'Hull City che ha già un accordo con Fofana, nelle ultime ore si è messo il Sunderland.
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