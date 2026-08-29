Ore calde anche per il nuovo colpo in attacco della Roma. Oltre ai contatti per Rios a centrocampo, i giallorossi vogliono stringere per l rinforzo offensivo: Gittens non è semplice, per Fofana non c'è stato l'affondo, così è avanzato il nome di Luiz Henrique ma non solo. Come racconta Alfredo Pedullà, sta però tornando in auge anche il profilo di Jamie Leweling dello Stoccarda per cui sono andati in scena dei contatti. Il classe 2001 era già in orbita Roma ed è in lista come il brasiliano dello Zenit e appunto Gittens, per cui verrà fatto un nuovo tentativo. Poi sarà il momento di tirare le somme definitive.