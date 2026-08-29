Un altro argentino per arricchire la colonia albiceleste a Trigoria. Dopo Dybala, Soulé, Castro e Molina è pronto ad aggiungersi Leonardo Balerdi, difensore centrale cresciuto nel Boca Juniors che da sei anni veste la maglia del Marsiglia. Il ds D'Amico ha praticamente chiuso nel giro di 48 ore. Operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (fissato intorno ai 20 milioni) che può trasformarsi in obbligo dopo un certo numero di presenze. La trattativa è in chiusura e nella giornata di oggi è atteso nella Capitale per visite e firme. L'argentino numericamente prenderà il posto di Ziolkowski, che va al Monza in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. L'obiettivo principale rimane sempre l'esterno sinistro d'attacco. Ieri a Trigoria altre riunioni, due i nomi in lista: Gittens e Fofana. In ordine di preferenza. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'inglese sarebbe il profilo ideale, più simile a Lookman e forte fisicamente. Il Chelsea continua a non aprire al prestito nonostante sia ormai fuori dai piani di Xabi Alonso. Anche la pista che porta a Fofana è ricca di ostacoli: il Lione deve cedere ma vuole un trasferimento a titolo definitivo e il ds - nonostante un accordo col Lione sulla base di 30 milioni più 3 di bonus -non ha ancora ricevuto l'ok della proprietà per affondare. Da non escludere un acquisto a sorpresa. Difficile, invece, occupare la casella dell'esterno di centrocampo: la Roma - salvo colpi di scena - rimarrà con Wesley, Rensch, Lulli e Molina. Se El Aynaoui saluta (solo a titolo definitivo) piace Kessié, Robinio Vaz a un passo dall'Hull City.