Il grande regalo ora Gasperini se lo aspetta in attacco. L'obiettivo numero uno è diventato Jamie Bynoe-Gittens del Chelsea, che convince più di Fofana per caratteristiche tecniche e condizioni fisiche. D'Amico è intenzionato a migliorare l'offerta ai Blues inserendo un'opzione di riscatto in base alle presenze dell'ala inglese Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. II pressing proseguirà oggi con il supporto di procuratore e giocatore che spingono per andare via da Londra. Un aiuto può arrivare da Robinio Vaz che sembra ormai a un passo dall'Hull City in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto a 30. Nel frattempo la Roma ha messo in stand by la trattativa Fofana.