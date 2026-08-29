A volte ritornano. La Roma lavora sempre alla questione attacco, che ha comunque la priorità, ma la cessione sempre più probabile di El Aynaoui porta i giallorossi a battere anche la pista centrocampo. Il marocchino infatti può andare seriamente al Lipsia: come riporta Fabrizio Romano, contatti in corso tra i due club che stanno partendo dalla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Oltre al sondaggio per André, secondo 'Sky Sport', i capitolini starebbero addirittura provando a prendere Richard Rios. Il colombiano è stata una delle grandi telenovele di mercato della scorsa estate, prima del naufragio della trattativa e la firma con il Benfica. Un anno dopo, i portoghesi valuterebbero anche il prestito: i contatti sono in corso, sia tra i club che con gli agenti del giocatore. Su Rios c'è anche il Besiktas. Una necessità per la Roma dal momento che per El Aynaoui ci sono dei colloqui in corso con il Lipsia.