Grandi manovre a centrocampo per la Roma. Con El Aynaoui che lascerà Trigoria, oltre a Rios è spuntata all'improvviso un'altra pista di mercato decisamente a sorpresa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, Marten de Roon ha voluto fortemente vestire la maglia della Roma e l'operazione tra i due club si è chiusa in pochissimo tempo. L'Atalanta ha deciso di accontentare il calciatore, che ha chiesto la cessione, lasciandolo andare verso Trigoria: affare fatto e nelle prossime ore si definiranno tutti i dettagli con il giocatore che sarà a brevissimo nella capitale. Tra i club c'è un gentlemen agreement per cui de Roon si trasferirà per 1 milione di euro, tutti di bonus. Contestualmente Neil El Aynaoui andrà al Lipsia: anche in questo caso operazione chiusa, per 4 milioni di prestito oneroso più 25 milioni per il diritto di riscatto.