Il belga si allontana sempre di più. Sullo sfondo anche l'Hull City
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
La pista che porta a Malick Fofana è sempre più complicata. La Roma non ha ancora affondato il colpo e la concorrenza aumenta. Oltre All'Hull City che ha già un accordo con il giocatore nelle ultime ore si è messo il Sunderland. Secondo quanto riportato da Foot Mercato il club inglese ha virato sul belga viste le difficoltà per Paixao. La richiesta del Lione è di circa 30 milioni di euro ma i giallorossi possono prenderlo solamente in prestito con diritto di riscatto, formula alla quale i francesi non hanno aperto. In lista rimane Gittens del Chelsea.
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