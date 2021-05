Insulti a Totti e al figlio Cristian prima di Atalanta-Juve

L'ex capitano e il figlio erano diretti al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia quando sono stati riconosciuti da alcuni ultras esagitati che li hanno presi di mira

Nei disordini che hanno preceduto la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus c'è finito anche Francesco Totti. L'ex capitano della Roma era in auto con il figlio Cristian (erano diretti allo stadio di Reggio Emilia) ma si è trovato in un tratto di strada nel quale sono nati tafferugli tra i tifosi, oggi tornati allo stadio per la prima volta: prima una sessantina di ultras della Juve hanno cercato lo scontro con quelli dell'Atalanta tra via Gramsci e via Duo, a due passi dal Mapei Stadium. Poi sono state esplose anche un paio di bombe carta. In tutto questo, alcuni tifosi bianconeri hanno riconosciuto Totti e il figlio e hanno iniziato a insultarli. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento della Digos, che ha placato gli animi evitando l'entrata in contatto delle due tifoserie. I supporter della Juventus sono stati scortati sotto il settore destinato ai bianconeri prima poi di rinunciare all'ingresso perché senza biglietto. Non il modo migliore per "riabbracciare" i tifosi allo stadio.