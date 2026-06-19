Sono ore calde per il calciomercato della Roma, con il neo-ds D'Amico (fresco di delega che lo rende operativo fin da subito) chiamato ad agire su più fronti. Oltre alla questioni rinnovi e cessioni, con la volontà di chiudere la 'spada' Settlement Agreement il 30 giugno, e al pressing costante per Greenwood, è spuntato un nuovo nome per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini. Si tratta del giovane esterno offensivo Jan Virgili, prodotto del Barcellona reduce dalla retrocessione in Liga 2 con il Mallorca. Ala sinistra (ma può giocare anche a destra), classe 2006, quest'anno ha messo a referto 2 gol e 6 assist nelle 31 presenze di campionato, nonostante il 53% di partite giocate dal 1' e il 55% di minuti disputati. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto a Radio Marca, Virgili piacerebbe anche a Celta e Benfica. Escluso dalla corsa per il 19enne spagnolo, invece, il Real Betis, nonostante il club biancoverde era dato per favorito.