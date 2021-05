Totti: “Se Mourinho mi chiamasse per tornare alla Roma ne parleremmo”

L'ex capitano commenta le voci di un suo presunto rifiuto nelle scorse settimane: "Nessuno si è fatto sentire, non è vero che ho rifiutato. Per il rispetto che ho verso di lui e verso i Friedkin mi siederei a parlarne"

Francesco Totti non chiude la porta alla Roma di Mourinho. L'ex capitano ha parlato alla Rai nell'intervallo di Atalanta-Juventus di un presunto rifiuto di cui si è discusso nella capitale nelle scorse settimane: "Nessuno mi ha chiamato, perciò tutte queste menzogne che sono uscite sono proprio bugie. Sicuramente mi metterei seduto a parlarne per il rispetto che ho verso Mourinho e verso i Friedkin. Buffon? Se dipendesse da noi continueremmo a giocare. Se gli dovesse arrivare un'offerta allettante si metterà seduto. È tanto che non lo sento, farà la scelta migliore come ha sempre fatto".