Addio Ranieri, Abodi: “Patrimonio del calcio italiano, il club decide ciò che vuole”

Il Ministro dello Sport ha commentato così l'addio di Sir Claudio alla Roma: "Evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato, mi dispiace per la circostanza"

Sull'addio di Claudio Ranieri alla Roma, ufficializzato questa mattina dal club giallorosso con un comunicato in cui ha dato piena fiducia a Gasperini, è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport. "La società decide ciò che vuole, mi dispiace per la circostanza", ha commentato Abodi. "Evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Rispettosamente mi limito a dire che Ranieri è un patrimonio del calcio italiano", ha concluso il Ministro dello Sport.