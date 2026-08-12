Wesley-Malen, incontro a Ponza con "Il Barchino dei Gelati": il video è virale

E' cominciata oggi, alle ore 12, la prima fase per la sottoscrizione dell'Abbonamento Coppe della Roma per la stagione 2026-27. La fase dedicata agli abbonati alla Serie A al via tra 12 giorni terminerà mercoledì 19 agosto alle ore 13. A pochi minuti dal via alla campagna sono oltre 3300 le persone in coda, con tempi d'attesa stimati in circa un'ora. Questo nonostante le polemiche sui prezzi per il pacchetto che comprende le 4 sfide di Champions League all'Olimpico e l'ottavo di Coppa Italia. L'eventuale vendita libera prenderà il via dalle ore 15 di mercoledì 19 agosto.