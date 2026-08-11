Domani alle ore 12 partirà ufficialmente la nuova campagna abbonamenti coppe (4 partite di Champions + una di Coppa Italia). La Roma è tornata finalmente in Champions League, ma l'aumento dei prezzi ha già fatto infuriare molti tifosi. Come preventivabile, l'appeal della competizione ha portato con sé una crescita del costo delle tessere e una gran parte dei romanisti si è già scagliata contro il club sotto l'annuncio social scrivendo commenti come: "Dovete vergognarvi" o "Siete bravi a giocare con i nostri sentimenti". Critiche esagerate? Secondo alcuni sì. Ma i numeri parlano chiaro: in curva Sud centrale/laterale, rispetto alla scorsa stagione, il prezzo minimo per un abbonamento Classic è passato da 57 a 155 euro (+172%). Discorso simile per la curva Nord e la Tribuna Tevere dove il costo è quasi triplicato: nel settore Top Centrale è aumentato da 138 euro ai 330 (+140%) di quest'anno.