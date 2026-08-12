Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Destiny Udogie resta uno degli obiettivi di mercato della Roma per rinforzare la corsia di sinistra. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Spence, ma l'esterno del Tottenham può lasciare il club di Londra e tornare in Serie A dove è esploso a Udine proprio come Nahuel Molina - che poche ore fa è stato ufficializzato dalla Roma come nuovo acquisto. Gasperini vuole riunire la coppia di Gotti (e Cioffi) che incantò il campionato italiano nel 2022.

Fisicità e qualità: Udogie ha le caratteristiche giuste per Gasp

Ripensando all'visto in Serie A, i dubbi sull'operazione sarebbero veramente pochi.nelle ultimecon la maglia dell'Udinese: a tutti gli effetti numeri da quinto (o, meglio, quarto) gasperiniano. Mancino naturale,su una corsia che lo scorso anno non ha mai davvero impensierito le difese avversarie (fino - ovviamente - allo spostamento di Wesley). L'arrivo diha confermato la volontà di(già dallo scorso anno) diaggiungendo profili in grado die "accorciare" il campo con grande rapidità e passo.

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In un calcio sempre più fisico come quello di oggi, calciatori come Udogie sono "merce" rara e finiscono spesso in cima alla lista di molte squadre. E a Roma tornerebbe a giocare come esterno a tutta fascia (ruolo molto vicino a quello ricoperto nel 3-5-2 di Gotti) esaltando le sue qualità. Statistica curiosa: anche essendo mancino, nell'ultima stagione all'Udinese ha calciato in porta più spesso col destro (12 volte vs. 11).

L'intreccio con Spence e la richiesta del Tottenham

Djed, suo compagno di reparto al, è diventato quasi un "nemico" negli ultimi mesi: prima il posto tra i titolari e ora l' intreccio di mercato con l'Inter che puòla sua partenza. ha già detto "sì" alla Roma e vorrebbe tornare in Serie A, ma la richiesta del Tottenham rimane impegnativa e non si dovrebbe allontanare dai. Il ds D'Amico vuole prima chiudere per Rodrigo, ma il profilo dell'ex Udinese rimane in pole per la fascia sinistra che - con Cacciamani o meno - verrà rinforzata per consegnare auna rosa da