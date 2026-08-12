Il calciatore ha già detto "sì" ai giallorossi, ma la richiesta del Tottenham rimane impegnativa
Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi
Destiny Udogie resta uno degli obiettivi di mercato della Roma per rinforzare la corsia di sinistra. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Spence, ma l'esterno del Tottenham può lasciare il club di Londra e tornare in Serie A dove è esploso a Udine proprio come Nahuel Molina - che poche ore fa è stato ufficializzato dalla Roma come nuovo acquisto. Gasperini vuole riunire la coppia di Gotti (e Cioffi) che incantò il campionato italiano nel 2022.
Fisicità e qualità: Udogie ha le caratteristiche giuste per GaspRipensando all'Udogie visto in Serie A, i dubbi sull'operazione sarebbero veramente pochi. Otto gol e 8 assist nelle ultime due stagioni con la maglia dell'Udinese: a tutti gli effetti numeri da quinto (o, meglio, quarto) gasperiniano. Mancino naturale, esplosività e gamba su una corsia che lo scorso anno non ha mai davvero impensierito le difese avversarie (fino - ovviamente - allo spostamento di Wesley). L'arrivo di Molina ha confermato la volontà di Gasperini (già dallo scorso anno) di rivoluzionare le fasce aggiungendo profili in grado di calciare in porta e "accorciare" il campo con grande rapidità e passo.
In un calcio sempre più fisico come quello di oggi, calciatori come Udogie sono "merce" rara e finiscono spesso in cima alla lista di molte squadre. E a Roma tornerebbe a giocare come esterno a tutta fascia (ruolo molto vicino a quello ricoperto nel 3-5-2 di Gotti) esaltando le sue qualità. Statistica curiosa: anche essendo mancino, nell'ultima stagione all'Udinese ha calciato in porta più spesso col destro (12 volte vs. 11).
L'intreccio con Spence e la richiesta del TottenhamDjed Spence, suo compagno di reparto al Tottenham, è diventato quasi un "nemico" negli ultimi mesi: prima il posto tra i titolari e ora l'intreccio di mercato con l'Inter che può bloccare la sua partenza. Udogie ha già detto "sì" alla Roma e vorrebbe tornare in Serie A, ma la richiesta del Tottenham rimane impegnativa e non si dovrebbe allontanare dai 30 milioni di euro. Il ds D'Amico vuole prima chiudere per Rodrigo Mora, ma il profilo dell'ex Udinese rimane in pole per la fascia sinistra che - con Cacciamani o meno - verrà rinforzata per consegnare a Gasperini una rosa da Champions.
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