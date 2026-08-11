Sistemare le fasce. Dare nuova linfa agli esterni e consegnare a Gasp più soluzioni possibili durante l'anno. Il piano c'è, ora manca l'ultimo passo. Perché D'Amico ha già individuato i profili giusti da portare nella Capitale. Il primo è Udogie. L'ex Udinese ha scavalcato Cacciamani nelle gerarchie e ora è in pole. Il giocatore ha già detto sì e non vede l'ora di tornare in Italia. Ma adesso bisogna trovare l'accordo con il Tottenham. La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs, invece, riflettono. E c'è un motivo. Come riporta Fabrizio Romano, il club inglese è già in trattativa con l'Inter per la cessione di Spence.

Ed è proprio qui che si intrecciano le due operazioni. Perché il Tottenham non vuole perdere entrambi. Udogie e Spence sono sul mercato, ma non alle stesse condizioni. Soprattutto non tutti e due in prestito. In rosa ci sono anche Pedro Porro e Robertson, ma gli Spurs non sembrano intenzionati a sguarnire completamente le fasce. D'Amico continua a spingere. La Roma aspetta. Il Tottenham non chiude, ma riflette. E dalle decisioni degli Spurs passa il futuro di Udogie. Le prossime ore possono essere decisive. L'alternativa porta a Milano. C'è Luis Henrique dell'Inter, valutato 30 milioni.