Luis Henrique verso la Roma? Non secondo l'esperto di calciomercato. Ieri sera Sky Sport ha parlato di un'intesa tra giallorossi e Inter per il trasferimento del brasiliano che, però, non ha ancora dato il suo ok. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in realtà, tra i due club non ci sarebbe alcun accordo, con la Roma che ha solamente espresso un interesse nelle ultime settimane. "Si dice che questa trattativa non stia andando in porto per la volontà del ragazzo... a me questo non risulta", ha poi specificato il giornalista. Si tratta di una trattativa che potrebbe concretizzarsi esclusivamente sulla base di un prestito (con diritto di riscatto). Si è parlato anche di un investimento di circa 30 milioni, cifra che D'Amico vorrebbe spendere su profili diversi dal brasiliano.