Magie e gol decisivi che mancano da gennaio. Soulé si è perso e - anche a causa di una pubalgia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi - non si è ancora ritrovato. L'ultimo assist risale al 10 aprile, mentre l'ultimo gol addirittura al 10 gennaio. Nelle ultime partite è sembrato spento, senza i suoi soliti dribbling e le sue invenzioni ad accendere la Roma. Gasperini ha preferito schierare Dybala nel suo ruolo preferito - avanzando Pisilli sulla trequarti. Dopo una prima parte di stagione dove ha tenuto a galla l'attacco giallorosso praticamente da solo (con 7 gol e 7 assist), da febbraio l'argentino non ha mai brillato. E il rinnovo di Dybala può ulteriormente complicare la situazione...

In confronto con la scorsa stagione: il calo è netto

Dybala o Greenwood: Mati non è (più) incedibile