Nella seconda parte di stagione l'argentino non ha mai brillato. E il rinnovo di Dybala può ulteriormente complicare la situazione...
La parabola di Soulé: da leader a sacrificabile
Magie e gol decisivi che mancano da gennaio. Soulé si è perso e - anche a causa di una pubalgia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi - non si è ancora ritrovato. L'ultimo assist risale al 10 aprile, mentre l'ultimo gol addirittura al 10 gennaio. Nelle ultime partite è sembrato spento, senza i suoi soliti dribbling e le sue invenzioni ad accendere la Roma. Gasperini ha preferito schierare Dybala nel suo ruolo preferito - avanzando Pisilli sulla trequarti. Dopo una prima parte di stagione dove ha tenuto a galla l'attacco giallorosso praticamente da solo (con 7 gol e 7 assist), da febbraio l'argentino non ha mai brillato. E il rinnovo di Dybala può ulteriormente complicare la situazione...
In confronto con la scorsa stagione: il calo è nettoSpesso i numeri contano poco (soprattutto quelli superficiali come gol e assist), ma le ultime prestazioni di Mati hanno deluso più di qualche tifoso oltre allo stesso Gasperini. L'argentino è stato per un anno il motore offensivo della squadra - specialmente senza Dybala in campo - ma in questo finale di stagione è stato a tratti impalpabile. E il confronto con la scorsa stagione non lascia buone sensazioni: Soulé è calato in quasi tutte le statistiche offensive. Da 1,8 dribbling riusciti a 1.5 col 37% di successo, da 2,6 chance create a 1,9, da 0,45 big chance allo 0,21 registrato quest'anno. Peggiorati anche i duelli vinti: dal 46% del 2025 al 39.8% di questa stagione. E se c'è un elemento che Gasperini tiene in considerazione più di ogni assist e gol è proprio la tenuta fisica.
Dybala o Greenwood: Mati non è (più) incedibilePoi c'è il discorso tecnico (e tattico): Dybala è ancora un fuoriclasse (che gioca nel suo stesso ruolo) e Gasperini vuole profili diversi da Soulé sulla trequarti. I due nomi principali sono quelli di Mason Greenwood e Antonio Nusa, calciatori giovani e con caratteristiche diverse da Matias. Più corsa, dribbling e duttilità per poter giocare in diversi ruoli dell'attacco. Mati, purtroppo, può diventare la "vittima" di una società che ha esonerato l'allenatore che lo scelse (De Rossi) dopo sole 4 partite e ora è ai margini del progetto di Gasperini che non lo vede come un elemento fondamentale del prossimo futuro. Il rinnovo di Dybala, sempre più vicino, può segnare il suo addio alla Roma: su di lui c'è il Borussia Dortmund oltre ad alcuni club di Premier e i giallorossi chiedono circa 35 milioni di euro. Al momento è lui l'indiziato numero uno per rientrare nei paletti UEFA del prossimo 30 giugno.
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