A Trigoria si sta lavorando molto soprattutto per quando riguarda le uscite. La deadline del 30 giugno si avvicina e - come riporta Il Tempo - un grande aiuto può arrivare in questi giorni dalla cessione ufficiale di Tommaso Baldanzi al Genoa. Vicina l'intesa tra i due club per il centrocampista classe 2003 su una base di 9,5 milioni di euro. Dopo 6 mesi passati al Grifone, Baldanzi potrebbe rimanere in rossoblù e salutare la Roma dopo poco più di due anni. Affare in chiusura su espressa richiesta di Daniele De Rossi che ha sempre apprezzato le sue qualità e lo ha voluto portare a Genova in cambio di Venturino.