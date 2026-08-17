Saranno due settimane di fuoco per il mercato della Roma. Mora è in arrivo, fari sempre su accesi anche su Fofana ma i giallorossi non hanno intenzione di fermarsi. Continua la caccia all'esterno di centrocampo. Si abbassano le quotazione di Cacciamani: il Torino non abbassa le pretese e Cairo per ora ha alzato un muro, mentre è in stand by la trattativa per Luis Henrique dell'Inter. Nessun accordo totale ancora trovato tra i giallorossi e l'Inter e i circa trenta milioni chiesti potrebbero essere dirottati su Fofana del Lione. In pole c'è Udogie che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto condizionato. I contatti con il Tottenham proseguono e l'azzurro ha già detto sì alla Roma. Il ds cerca il vice Wesley da regalare a Gasperini per completare la batteria di esterni di centrocampo.