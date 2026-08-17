Con l'operazione Mora in dirittura d'arrivo, il calciomercato della Roma si prepara a virare sulla corsia sinistra. Dopo l'arrivo di Molina e con i soli Rensch e Wesley di ruolo sugli esterni, il ds D'Amico vuole completare la batteria di laterali a disposizione di Gasperini. Secondo Il Tempo Cacciamani e Udogie restano i preferiti, ma da tenere in considerazione c'è anche la pista che porta a Luis Henrique. Il brasiliano dell'Inter, seppur destro di piede, rappresenterebbe per Gasp un jolly da utilizzare anche dietro le punte. Stando a La Gazzetta dello Sport Luis Henrique avrebbe già dato l'ok al trasferimento nella Capitale e sarebbe in pole dopo la chiusura del classe 2007 portoghese. Per il Corriere della Sera, infine, sono previsti nuovi contatti con il Torino per Cacciamani: la richiesta granata resta di 20 milioni, D'Amico vorrebbe arrivare a 15 compresi i bonus. In questo caso Udogie (l'operazione con il Tottenham potrebbe sbloccarsi solo in caso di prestito con obbligo di riscatto, stando a Il Messaggero) e Luis Henrique sarebbero le alternative.