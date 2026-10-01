La carriera di Ibarbo è stata tutt'altro che positiva ma il finale rischia di essere ancora peggio. Nel 2015 - dopo l'exploit al Cagliari - ha vestito la maglia della Roma. Dodici presenze, zero gol e un solo assist nel derby servito a Iturbe. Poi ha girato il mondo: Inghilterra, Grecia, Colombia, Giappone ed infine il gran ritorno in Italia. Un mese fa aveva firmato un contratto di un solo anno con il Pontedera, club che milita in Serie D. Un inizio di stagione horror. Zero vittorie e una sola partita giocata dal classe 1990. A poche settimane dall'ufficialità ha rescisso il contratto, ma Ibarbo non ha intenzione di smettere col calcio giocato. Ha deciso di scendere di categoria e vestirà la maglia del San Cataldo in Eccellenza. Una nuova avventura.