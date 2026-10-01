Manu Koné sta pian piano conquistando tutti. A Roma da due anni è un titolare fisso ed ha un ruolo importante anche nella nuova Francia di Zidane. I complimenti arrivano anche dalle leggende del calcio francese come l'ex Milan Desailly che in un'intervista a Il Corriere della Sera lo ha elogiato: "Manu è un giocatore fantastico". Non a caso il Chelsea nelle ultime ore del calciomercato aveva provato a strapparlo alla Roma, a giugno anche l'Atletico Madrid si era mosso per portarlo in Spagna. Nulla da fare. Koné è rimasto alla Roma ed ha iniziato la stagione alla grande. Prestazioni da top player e la doppietta contro l'Inter. Domani sfiderà l'Italia in Nations League, lunedì il match col Belgio poi sarà di nuovo a disposizione di Gasperini per la delicata sfida con il Como in programma l'11 ottobre.