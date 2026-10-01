Il super avvio della Roma è sulla bocca di tutti. La squadra di Gasp ha sorpreso in positivo e, al momento, è in testa insieme all'Inter grazie a quattro vittorie e un pareggio. Un ruolino di marcia impressionante, che permette ai tifosi di sognare. A parlare degli obiettivi della Roma, del percorso della squadra e del lavoro di Gasperini ci ha pensato Max Tonetto, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. L'ex giallorosso ha analizzato il momento della squadra e non solo: "La Roma deve essere competitiva su tutti i fronti, questo deve essere l'obiettivo da porsi. La partita contro l'Inter è stata sicuramente indicativa e il lavoro di Gasperini si vede dopo un anno. Vincere quest'anno non sarà facile, l'Inter è ancora davanti."

Tonetto ha poi ricordato il percorso della Roma degli anni passati, prima di soffermarsi sulla possibilità di tornare a vincere trofei: "Noi abbiamo fatto un bel ciclo: tre secondi posti e tre trofei, sfiorando anche lo Scudetto. Credo che il ciclo di vittorie faccia parte di un percorso e di una mentalità che una squadra deve raggiungere per arrivare a determinati traguardi." Infine, l'ex giallorosso ha parlato del futuro e della strada intrapresa dalla squadra di Gasperini: "Arrivare fino in fondo fa parte di un percorso, vincere trofei è legato a una serie di elementi. Questo percorso è iniziato e in tempi veloci potrà arrivare qualcosa di importante."