Un mese d'oro per Donyell Malen. Sei gol nelle prime cinque partite di campionato, una partenza che gli ha fatto guadagnare il premio di MVP di settembre della Serie A (si considera anche agosto). L'olandese verrà premiato in occasione del match tra la Roma e il Genoa. In uscita anche la carta speciale di Malen sul videogioco FC27. Domenica 11 ottobre alla ripresa contro il Como guiderà l'attacco. Ha saltato la nazionale per un piccolo problema al ginocchio ma le sue condizioni non preoccupano. Bobby ci sarà, al suo fianco Dybala. Dietro a loro il ballottaggio è aperto tra Rodrigo Mora e Soulé.