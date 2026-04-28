Roma, occhi sul futuro: Massara punta Valdepenas del Real Madrid

La linea della Roma per il presente e il futuro è ormai chiara: puntare su giovani di prospettiva, in grado di crescere e diventare protagonisti nel tempo. I casi di Vaz, Venturino, Ziolkowski e Ghilardi vanno proprio in questa direzione e rappresentano il modello su cui il club vuole continuare a costruire. Massara, ora, ha rivolto lo sguardo al mercato internazionale e, in particolare, alla Spagna. Secondo quanto riportato da Diario AS, la Roma avrebbe messo gli occhi su Valdepenas, difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Il giovane ha già esordito in prima squadra lo scorso dicembre contro l’Alaves. La concorrenza, però, è folta: sul giocatore ci sarebbero anche Eintracht Francoforte, Arsenal e Milan, che lo seguono con attenzione. Al momento si tratta di un’idea ancora embrionale per la Roma, ma che potrebbe prendere consistenza con il passare dei mesi, soprattutto in caso di eventuali movimenti in uscita nel reparto difensivo, come la possibile cessione di Ndicka.