Paulo Dybala è sempre più vicino al rinnovo con la Roma, soprattutto dopo la controproposta consegnata ieri dai suoi agenti al club giallorosso. Dall'Argentina, però, la Joya non ha lasciato indicazioni importanti in ottica giallorossa, aprendo anzi le porte a un ritorno in patria. Di seguito le parole del fantasista a ESPN: "Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione, persino l'Istituto, così la gente non si arrabbia. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso. Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla che non accada. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai. Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successo una cosa e invece è successo un'altra, ma è così che funziona. Gli aumenti di calcio sorprendono sempre. Il Boca Juniors è un'opzione? Vedremo".

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