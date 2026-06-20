Rinnovi, con quello di Dybala sotto i riflettori. Uscite, con il possibile asse con il Torino e non solo. Entrate, con un probabile restyling sulle fasce. Ma il calciomercato della Roma gira anche e soprattutto attorno a Mason Greenwood. L'attaccante del Marsiglia è stato indicato da Gian Piero Gasperini come l'uomo giusto per alzare il livello tecnico e qualitativo della squadra giallorossa. Il tecnico spinge per portare il calciatore inglese nella Capitale, ma il tempo stringe. Il ds D'Amico, da ieri pienamente operativo dopo la delega della Lega, entro il 30 giugno deve chiudere il discorso rinnovi e Settlement Agreement. Ma il 30 giugno è una data decisiva anche per il futuro di Mason Greenwood. Il Marsiglia, infatti, ha necessità di fare cassa e continua a chiedere 50 milioni più di 5 di bonus (considerando anche che il 30%, stando alle ultime indiscrezioni, finirà al Manchester United). Dal 1° luglio, poi, sarà valida la clausola rescissoria che alzerà il valore di Greenwood a 60 milioni.

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In campo anche Ryan Friedkin. Ecco la strategia di D'Amico

La sensazione, insomma, è che la trattativa per portare Mason Greenwood alla Roma sia entrata nella. E in campo, come riporta Il Corriere dello Sport, è sceso anche il vicepresidente giallorosso, per una partita finanziaria e strategica. Dall'altra parte il patron del Marsiglia,: due uomini d'affari abituati a trattative complesse. Intanto, il ds D'Amico sta mettendo a punto lasenza però arrivare ai famosi 55 milioni complessivi. L'ipotesi prevede un, mentre il restante importo verrebbe distribuito nelle prossime 2-3 stagioni. Così il club francese potrebbe mettere a bilancio dell'esercizio attuale l'intera operazione, mentre la Roma manterrebbe l'investimento entro parametri più sostenibili. Intanto c'è già, sulla base di una stagione (destinati a salire).