Il rinnovo di Celik è ai dettagli, per Pellegrini c'è distanza economica ma le parti sono vicine. La volontà di proseguire insieme è reciproca, come nel caso della permanenza di Dybala alla Roma. Manca ancora la fumata bianca così come l'accordo totale, perché c'è ancora qualche dettaglio (importante) da limare. La Joya, infatti, ha accettato di vedersi decurtato lo stipendio da 8 milioni più 1 di bonus per continuare a vestire la maglia giallorossa, ma ha inviato una controproposta al club. La Roma da settimane ha presentato una proposta di rinnovo da 2 milioni a stagione più 60mila euro a presenza da 45'. Dybala invece, come riporta Il Messaggero, ha rilanciato proponendo un contratto da 3 milioni con una quota a gettone più bassa o da 2 milioni più 60mila euro a presenza indipendentemente dal minutaggio. Finora le trattative sono state portate avanti in prima persona da Ryan Friedkin, tramite la consulenza dell'agente Pietro Scala, mentre ora con l'operatività del ds Tony D'Amico ci si aspetta un'accelerata definitiva.