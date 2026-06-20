Un asse di calciomercato insospettabile potrebbe presto prendere piede e dare respiro alle casse della Roma. E sarebbe il Torino a venire in aiuto al club giallorosso. I granata stanno provando a imbastire una maxi operazione dalle parti di Trigoria. L'elemento più talentuoso del quale si parla è Alessandro Romano, centrocampista svizzero di 20 anni che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito allo Spezia. Già vicino al trasferimento in Piemonte la scorsa estate, ora potrebbe trasferirsi al Torino a titolo definitivo. Se però l'anno scorso 5 milioni erano ritenuti tanti dal club granata, ora la Roma dalla cessione del classe 2006 vorrebbe ricavare 7-8 milioni. E non manca la concorrenza, con Palermo e Bologna alla finestra. Ma con la Roma il Torino parla anche di Luigi Cherubini, 22 enne esterno di piede destro che ha da poco esordito nella Nazionale di Baldini. Tornato dal prestito alla Sampdoria, il suo contratto è in scadenza nel 2027 e non pare ci siano i presupposti per il rinnovo. Lo riporta La Stampa, che parla anche di un interessamento per Pierluigi Gollini: il portiere, anche lui in scadenza l'anno prossimo, quest'anno ha raccolto una sola presenza in giallorosso (contro il Panathinaikos, in Europa League). Il ds Petrachi spinge per Niccolò Fortini, terzino destro di 20 anni accostato anche alla Roma nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Per lui i granata hanno messo sul piatto 5 milioni, ma la Fiorentina ne chiede quasi il doppio.