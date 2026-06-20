La Premier League guarda in casa Roma in ottica calciomercato. E i profili attenzionati, ovviamente, sono i soliti: Wesley e Manu Koné. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso avrebbe rifiutato sul nascere le offerte per l'esterno brasiliano, ritenuto incedibile da Gasperini indipendentemente da dove giocherà (corsia destra, come sarebbe naturale, o sinistra, come ha spesso fatto in questa stagione). Come raccontato da Il Messaggero, poi, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista francese. Non solo l'Arsenal, dunque: ma i due club di Londra non hanno ancora avanzato l'affondo decisivo, fermandosi ai sondaggi iniziali. L'unica offerta pervenuta per Koné (e per altri giocatori giallorossi) resta quella dell'Atletico Madrid, pari a 45 milioni più eventuali bonus che avvicinino la cifra a quota 50. Continuano a essere vivi poi gli interessamenti da parte di numerosi club inglesi per Soulé (principale indiziato a lasciare la Capitale in ottica Settlement Agreement, ma non sono ancora arrivate offerte a Trigoria per l'argentino) e Ziolkowski (per cui vale lo stesso discorso del fantasista di Mar del Plata).