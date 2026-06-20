Non solo Greenwood, per cui il club giallorosso sta preparando l'assalto. Il calciomercato della Roma si focalizzerà anche sulle corsie, in virtù del ritorno al Liverpool di Tsimikas dopo un prestito tra più bassi che alti. E il club giallorosso continua a guardare in Francia, dove piace Diego Moreira dello Strasburgo. In casa capitolina il rinnovo di Celik è ormai ai dettagli e Wesley è considerato intoccabile, destra o sinistra che sia, mentre Salah-Eddine è dato per sicuro partente. Restano in bilico le posizioni di Rensch e Angeliño.

Piace Moreira, ma lo Strasburgo spara alto: la richiesta

Che la Roma in queste settimanecon particolare attenzione non è una novità. Non solo per Greenwood, attaccante dele primo desiderio di. Nel mirino del club giallorosso, infatti, è finito anche, esterno sinistro dello. Classe 2004, attualmente impegnato al Mondiale con il(ma ha anche passaporto portoghese), il club transalpino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, lo Strasburgo avrebbe fissato il valore di Moreira intorno ai. Una cifra ritenutadalla Roma, che potrebbe però decidere di proporre un. A queste condizioni, si potrebbe anche fare. Resta in lizza anche(valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro), più defilati(sempre in forza ai Colchoneros) e

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Angeliño, il Betis prova l'assalto: lo spagnolo vuole restare

Dopo una stagione passata, sul malgrado, più tempo lontano dal campo che sul rettangolo verde a causa di un brutto infortunio,. Lo spagnolo si presenterà al raduno di Trigoria, il prossimo 13 luglio, nella miglior condizione possibile, per giocarsi le sue chances quantomeno nella prima fase di preparazione. Prima dell'inizio del campionato c'è di mezzo il mercato e un'estate che si preannuncia lunghissima. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, ilper provare a riportare in patria il laterale. Il club iberico, però, cerca il classe '97: una formula che non scalda la dirigenza giallorossa, soprattutto in questa fase di mercato. Oggie la Roma, con il 30 giugno vicino, non ha intenzione di fare sconti.