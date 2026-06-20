Il calciomercato della Roma si gioca anche sulle fasce: il rinnovo di Celik è ai dettagli e Wesley è intoccabile, ma non mancheranno movimenti
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Non solo Greenwood, per cui il club giallorosso sta preparando l'assalto. Il calciomercato della Roma si focalizzerà anche sulle corsie, in virtù del ritorno al Liverpool di Tsimikas dopo un prestito tra più bassi che alti. E il club giallorosso continua a guardare in Francia, dove piace Diego Moreira dello Strasburgo. In casa capitolina il rinnovo di Celik è ormai ai dettagli e Wesley è considerato intoccabile, destra o sinistra che sia, mentre Salah-Eddine è dato per sicuro partente. Restano in bilico le posizioni di Rensch e Angeliño.
Piace Moreira, ma lo Strasburgo spara alto: la richiestaChe la Roma in queste settimane guardi in Francia con particolare attenzione non è una novità. Non solo per Greenwood, attaccante del Marsiglia e primo desiderio di Gasperini. Nel mirino del club giallorosso, infatti, è finito anche Diego Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo. Classe 2004, attualmente impegnato al Mondiale con il Belgio (ma ha anche passaporto portoghese), il club transalpino spara alto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, lo Strasburgo avrebbe fissato il valore di Moreira intorno ai 40 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dalla Roma, che potrebbe però decidere di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25. A queste condizioni, si potrebbe anche fare. Resta in lizza anche Molina dell'Atletico Madrid (valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro), più defilati Ruggieri (sempre in forza ai Colchoneros) e Dodò della Fiorentina.
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Angeliño, il Betis prova l'assalto: lo spagnolo vuole restareDopo una stagione passata, sul malgrado, più tempo lontano dal campo che sul rettangolo verde a causa di un brutto infortunio, Angeliño vuole dimostrare a Gasperini di poter fare ancora al caso della Roma. Lo spagnolo si presenterà al raduno di Trigoria, il prossimo 13 luglio, nella miglior condizione possibile, per giocarsi le sue chances quantomeno nella prima fase di preparazione. Prima dell'inizio del campionato c'è di mezzo il mercato e un'estate che si preannuncia lunghissima. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il Betis Siviglia ha intensificato l'interesse per provare a riportare in patria il laterale. Il club iberico, però, cerca il classe '97 in prestito: una formula che non scalda la dirigenza giallorossa, soprattutto in questa fase di mercato. Oggi la sua valutazione si aggira sui 10 milioni e la Roma, con il 30 giugno vicino, non ha intenzione di fare sconti.
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