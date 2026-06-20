Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per me Ndicka sarebbe rimpiazzabile, anche guardando il Mondiale ci sono giocatori con cui potresti sostituirlo. Certo, privarsi di giocatori del genere che hanno già lavorato un anno con il tecnico, soprattutto in fase difensiva, è più difficile. Koné invece sarebbe più sostituibile. Forse alla Roma serve un centrocampista più di strappo e che abbia qualche gol in più nel suo curriculum. Per me Koné sarebbe il giocatore più rimpiazzabile".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Koné sarebbe una bella plusvalenza, ti potrebbe anche consentire di lavorare per trovare il sostituto. Non ci sarebbe da strapparsi i capelli, è un ruolo che puoi rimpiazzare anche se non tranquillamente. Ndicka? Ha un buon rendimento, se lo hai te lo tieni perché non lo hai pagato. Ma c'è da potersi muovere".