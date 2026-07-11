Il futuro di Alejandro Garnacho non sarà al Chelsea. Questo è sicuro. L'attaccante argentino non si allena agli ordini del tecnico Xabi Alonso e i Blues sono in contatto con l'entourage per definirne l'addio dopo un solo anno. Il club londinese, però, vuole cedere il 22enne a titolo definitivo e ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro per l'estero, 45 milioni invece per le squadre inglesi. Uno scenario che interessa da vicino anche la Roma, che ha deciso di puntare sul classe 2004 per rinforzare il reparto offensivo. Ricevendo anche il 'sì' dell'ex United(con i Red Devils che vantano anche un 10% sulla rivendita). Ma la società giallorossa avrebbe avanzato per Garnacho, almeno al momento, l'idea di un prestito con diritto di riscatto. E non mancano altre pretendenti per il 22enne. Come riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, sono diversi i club inglesi e sauditi alla finestra per l'argentino. In particolare, secondo Team Talk, l'ipotesi Arabia Saudita non sarebbe affatto da scartare, nonostante la giovane età del calciatore.