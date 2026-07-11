Garnacho è sempre più vicino all'addio al Chelsea dopo un solo anno in maglia Blues. Già accostato alla Roma la scorsa estate, quando era al Manchester United, questa volta l'argentino è concretamente un obiettivo del club giallorosso. A rivelarlo Fabrizio Romano, che ha affermato come il 22enne nato a Madrid abbia fatto sapere di avere voglia di dire sì alla Roma. L'esperto di calciomercato, poco fa, ha rivelato che Garnacho non si sta allenando agli ordini di Xabi Alonso e il Chelsea sta lavorando strettamente con il suo entourage per trovare una soluzione per l'uscita del classe 2004. La società londinese valuta l'argentino 50 milioni di euro (per i club stranieri, 45 invece per altre squadre di Premier League) e sarebbe pronto a lasciarlo partire nelle prossime settimane, ma solamente a titolo definitivo. La Roma, dal canto suo, si sarebbe mossa per un prestito con diritto di riscatto tramite agenti e intermediari, non trovando (al momento) l'apertura dei Blues.