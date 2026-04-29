Roma-Dybala ai titoli di coda: trovato accordo preliminare con il Boca Juniors

Paulo Dybala è sempre più vicino all’addio alla Roma. Le voci degli ultimi mesi, che lo vedrebbero pronto a vestire la maglia del Boca Juniors, stanno prendendo sempre più consistenza. Secondo quanto riportato da ESPN, l’attaccante argentino avrebbe raggiunto un accordo preliminare con il club argentino per un trasferimento a parametro zero una volta scaduto il suo contratto con la Roma a giugno. Una soluzione che, rispetto al passato, sarebbe vissuta dai tifosi come un addio meno traumatico. La stagione della Joya, del resto, è stata fortemente condizionata dagli infortuni: il suo rientro - dopo l'operazione - è arrivato solo sabato contro il Bologna, con uno spezzone di gara nella ripresa, ma il suo contributo complessivo è stato ridotto da una lunga serie di stop che lo hanno tenuto più fuori che dentro al campo. In questo scenario, anche l’ipotesi rinnovo sembra allontanarsi definitivamente. A confermare l’apertura verso il futuro in Argentina erano state, nei giorni scorsi, anche alcune dichiarazionidello stesso Dybala: “Sarebbe fantastico. Oggi gioco per la Roma e devo difendere questa maglia, ma non si sa mai”.