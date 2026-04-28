Dybala: “Ritrovare Paredes sarebbe fantastico, mi manca. Ma ora gioco per la Roma”

Tra i grandi nodi dell'estate romanista ci sarà il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto. L'argentino ha perso la nazionale e proprio di questo - oltre che di futuro - ha parlato in Argentina con il giornalista Pollo Alvarez: "Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ovviamente non sarà facile. Credo di dover ritrovare il mio ritmo, ritrovando una continuità di minuti nel mio club. Il mio obiettivo è poter essere presente al Mondiale, ma devo prima star bene con il mio club. Anche per i miei infortuni non sono stato convocato, in una nazionale forte come l'Argentina non puoi permettertelo. Non ho mai pensato di chiamare Scaloni per chiedergli il motivo della mia assenza. Penso di dovergli dimostrare che sono in forma nel mio club , che sono all'altezza di quello che vuole. Lui prende le decisioni su chi sono i migliori da portare al Mondiale".

Non solo, perché c'è stato spazio anche per la questione futuro e il pressing di Paredes:"Ricevo messaggi da Leo (Paredes appunto, ndr), da Cami, sua moglie, che ha un ottimo rapporto con Oriana, e ci sentiamo sempre con loro. Dal giorno in cui se n'è andato, è stato molto triste per noi a causa del rapporto che avevamo con la sua famiglia, condividendo ogni giorno, e anche per Oriana. Ci vediamo sempre meno, quasi per niente, quindi continuano a ricordarmelo", le parole riportate da 'Tyc Sports'. "Due giorni fa - continua Dybala - è uscito un mio post con la maglia del Boca Juniors, e l'hanno mandato al gruppo chiedendo se la foto fosse vera o se fosse stata creata con l'IA, per scherzo. Ci siamo fatti un sacco di risate. Sarebbe fantastico, ci mancano molto, ma non so cosa potrebbe succedere. Abbiamo un'amicizia incredibile e ci piacerebbe passare più tempo con loro". Poi a domanda diretta sul Boca questa è stata la risposta: "Ora gioco per la Roma, devo difendere questa maglia e non si sa mai". Di recente la stessa Oriana si era espressa così: "Roma è bellissima, sì, ma c'è anche il lavoro. Non è che si possa decidere così, di punto in bianco... Perché dipende da molte cose, quindi dobbiamo vedere come si evolvono gli eventi e cosa succede... Spero che la decisione venga presa a giugno, così potrò prepararmi mentalmente". Il ds del Boca invece ha già spiegato che per ora non ci sono stati contatti ufficiali con Dybala.