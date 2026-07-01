Ufficiale il passaggio di Alessandro Romano al Cagliari. Il centrocampista giallorosso passa ai sardi, risolti i problemi che avevano rallentato l'operazione. I rossoblu hanno leggermente alzato l'offerta per battere la concorrenza di Palermo e Sassuolo che erano in agguato. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L'operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto. Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Alessandro!".