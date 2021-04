Calciomercato Roma, per la difesa piace Erlic. Sul croato anche la Fiorentina

E’ Martin Erlic l’ultimo nome finito nei radar della Roma per la difesa. Il difensore dello Spezia potrebbe rientrare nelle strategie di mercato giallorosse per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul croato sarebbe piombata con forza anche la Fiorentina, attesa ad una ristrutturazione completa del reparto difensivo viste le possibili partenze di Pezzella e Milenkovic.

Erlic è uno dei giocatori più in vista nell’ottima stagione sin qui disputata dallo Spezia. Tra campionato e Coppa Italia è sin qui sceso in campo 22 volte in questa stagione, siglando anche una rete. Per la Roma si tratterebbe certamente di un colpo low cost, considerato che il valore del giocatore si aggira attorno ai 2 milioni di euro (dati Transfermarkt).