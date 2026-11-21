Ci sono città e squadre che custodiscono le chiavi dei sogni. A volte quei sogni si realizzano pure e gli stadi diventano luoghi iconici, simboli di una svolta. La Roma di Gian Piero Gasperini ne ha uno nella sua storia recente: il Tardini, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Lì ha trasformato il 10 maggio scorso l'ultima sfida col Parma in un crocevia decisivo del suo percorso, avviando con una folle rimonta in 7' sospesi nel tempo, in pieno recupero, la straordinaria risalita verso la Champions. E lì, oggi, i giallorossi si ripresentano per lanciare l'assalto alla vetta in quella corsa scudetto che sembra ricordare, tu guarda, anche la cavalcata del 2001: quando Gabriel Omar Batistuta ribaltò in trasferta i gialloblù alla 17esima giornata lanciando la Roma di Fabio Capello che avrebbe poi festeggiato il tricolore proprio contro il Parma all'Olimpico all'ultima giornata. E già, un ricordo incredibile. Sette minuti in cui si era fermata proprio la percezione del tempo. Quel 10 maggio la Roma era ad un passo dall'inferno, sotto 2-1 fino al 94' e da un ko che ne avrebbe quasi sicuramente cancellato i sogni di gloria. "Mi vedevo già in Conference League", diceva alla fine lo stesso Gasp. Ed invece, dopo il pari al 94' di Rensch, il sorpasso con Malen su rigore al 101' e in quel momento è nata di fatto la Roma delle stelle, dei sogni e del ritorno in Champions, la stessa squadra che ora punta al comando della classifica. Perché in questi sei mesi Gasp ha plasmato il gruppo, cementato l'ambiente, trovato soluzioni nuove e creato un universo a sua immagine e somiglianza.