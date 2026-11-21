Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "A Parma l'obiettivo della Roma è quello di fare il massimo risultato col minimo sforzo, è quello che fanno le grandi squadre. Per me Soulé potrebbe giocare anche se è tornato tardi, con l'Argentina non ha praticamente giocato"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Contro il Parma stasera la Roma deve confermare il percorso che sta facendo. Ora tutte le partite sono quasi un esame per Gasperini, l'obiettivo stagionale è lo scudetto, è chiaro e dichiarato"