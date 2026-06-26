Il 30 giugno si avvicina e in casa Roma continua a tenere banco la questione rinnovi. Il ds D'Amico, oltre al nodo Settlement Agreement, è infatti alle prese con i nuovi contratti di Dybala e Celik (quest'ultimo fresco di eliminazione dal Mondiale con la Turchia). Tutto ancora in stand-by, invece, per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso lunedì, giorno dell'insediamento ufficiale di D'Amico, si era recato a Trigoria anche per discutere del suo rinnovo.

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Ad oggi però, come riporta ReteSport, non è in programma nessun vertice tra le parti per finalizzare l'accordo. La dirigenza infatti, in questo momento, è concentrata su altre priorità. Risulta altamente probabile, dunque, che la trattativa possa riprendere dal 1 luglio, al primo giorno da 'svincolato' di Pellegrini.