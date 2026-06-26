Alessandro Romano e il Cagliari, un matrimonio pronto ad essere celebrato. Come riporta Sky Sport, infatti, è stato trovato l'accordo anche tra il centrocampista classe 2006 e la società rossoblù. Nella casse della Roma entreranno 5 milioni più bonus per arrivare a 6,5. Per il club giallorosso, che inizialmente aveva chiesto circa 7-8 milioni, sarà comunque una bella boccata d'aria sul fronte plusvalenze, a 4 giorni dal fatidico 30 giugno. Il 20enne svizzero invece, dopo la seconda parte dell'ultima stagione giocata allo Spezia, si appresta alla sua prima esperienza in Serie A.