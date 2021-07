Pau Lopez è arrivato a Marsiglia: oggi visite e firma

Il portiere spagnolo è partito alle 8 da Ciampino ed è arrivato alle 9.45 con un volo privato: affare in prestito oneroso con riscatto a 12 milioni che diventerà obbligatorio in base al numero delle presenze

Pau Lopez sta per diventare ufficialmente un giocatore del Marsiglia. Il portiere spagnolo - come appreso da ForzaRoma.info - è partito stamattina intorno alle 8 con un volo privato dall'aeroporto di Ciampino ed è arrivato in Francia alle 9.45. Oggi farà le visite mediche (è reduce da un infortunio alla spalla, di cui il club di Ligue 1 è ovviamente a conoscenza) e poi firmerà il suo contratto. Dopo due anni alla Roma, il trasferimento sarà in prestito oneroso per 500 mila euro con un riscatto a 12 milioni che diventerà obbligatorio dopo 20 presenze del portiere. Pau Lopez raggiunge quindi Cengiz Under, che è stato già ufficializzato due giorni fa. Entrambi giocheranno al Velodrome.