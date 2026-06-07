Un pomeriggio in cui Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa per entrare nella storia. Ma si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev che ha chiuso la finale dopo oltre 4 ore con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Il tennista romano (e molto romanista) è uscito sconfitto dalla sua prima finale Slam in carriera ma entrerà in Top 10 mondiale, il settimo italiano di sempre a riuscirci. Sui social sono arrivati inevitabilmente tanti messaggi, da quelli di suo fratello Guglielmo a quello della Roma che ha scritto: "Siamo fieri di te". In serata sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Grazie Flavio! Hai lottato da campione, ci hai fatto emozionare e sognare fino all'ultimo punto in uno dei tornei più importanti del mondo. Con il tuo talento, il tuo coraggio e la tua determinazione hai portato il nome della capitale e del Paese in una finale storica e ci hai reso tutti orgogliosi. Sei stato un leone: Roma ti ringrazia e ti vuole bene!".