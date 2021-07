Pastore fa visita al ritiro del PSG: chiacchierata con Pochettino

L'argentino è tornato a casa del suo vecchio club impegnato in un'amichevole. In Francia c'è chi pensa che non sia da escludere un ritorno

Javier Pastore continua il suo soggiorno in Francia, più precisamente a Parigi, dove ha vissuto tanti anni prima di arrivare alla Roma.Pochi giorni fa il matrimonio di Verratti con gli ex compagni, oggi ha vissuto da spettatore l'amichevole del PSG di Pochettino in casa, terminata 2-2 contro lo Chambly Oise (a segno Icardi). L'argentino, escluso dai convocati per il ritiro della Roma di Mourinho, si è intrattenuto a lungo con il tecnico dei parigini, suo connazionale. E c'è chi in Francia, come 'RMC', assicura che non è da escludere che si apra la pista di un ritorno di Pastore al PSG. Di sicuro c'è che in questi giorni si è parlato parecchio di un ritorno in Ligue 1, soprattutto al Monaco. Intanto il Flaco ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del PSG:"È molto bello vedere il club a questo livello, è cambiato molto ed è meraviglioso che sia a questo punto. Si è lavorato tantissimo per arrivare a giocare delle finali di Champions League e la società ce l'ha fatta in questi ultimi due anni, è bellissimo".