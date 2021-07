Verratti si sposa, tra gli invitati Pastore e Ibra. Carla Bruni ospite d’onore

A Parigi si è sposato il centrocampista azzurro, che ha invitato i suoi vecchi compagni al PSG tra cui il Flaco, accompagnato dalla sua Chiara

Dopo l'Europeo anche le nozze. Momento magico per Marco Verratti, che come Bernardeschi si è sposato appena dopo la vittoria con l'Inghilterra. Il centrocampista del PSG ha detto 'sì' alla bella Jessica Aidi nella cornice da sogno di Parigi. Tantissimi gli invitati, tra cui anche gli ex compagni di squadra ai tempi del PSG. E infatti c'era anche Javier Pastore, insieme alla sua Chiara, con cui Verratti ha mantenuto un ottimo rapporto. Sfilata di vecchie glorie del PSG come anche il 'Pocho' Lavezzi, Salvatore Sirigu e Zlatan Ibrahimovic. Un matrimonio da sogno con un'ospite d'eccezione come Carla Bruni, che ha cantato per gli ospiti.