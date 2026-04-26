Ndicka cambia procuratore. L’annuncio: “Gestirò personalmente la mia carriera”

Evan Ndicka cambia procuratore. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore con un post su Instagram: "Ciao a tutti. Vorrei informarvi che, a seguito della fine della mia collaborazione con il mio ex agente Michael Ncho e la sua azienda AMS Consulting, ora continuiamo le nostre attività professionali separatamente. Da ora in poi, gestirò personalmente la mia carriera professionale". Il futuro del centrale è in bilico ed è nella lista dei sacrificabili entro il 30 giugno. L'ivoriano è arrivato a parametro zero nell'estate del 2023 e frutterebbe una plusvalenza piena per il club giallorosso che deve incassare circa 80 milioni di euro. Il difensore piace in Premier.