Mora, Fofana e Udogie. Non necessariamente in questo ordine, ma di certo sono loro i tre profili con cui il ds D'Amico vuole completare la Roma. Gasperini attende ancora la sua ala sinistra e in quella zona di campo i giallorossi potrebbero avere ben due nuovi giocatori dopo i colpi sfumati in estate. Come riportano Fabrizio Romano e Sportitalia, D'Amico attende ancora l'ok definitivo del Porto per Rodrigo Mora, ma negli ultimi giorni ha continuato a trattare per Malick Fofana: il Lione ha abbassato la richiesta a circa 35 milioni e il belga ha aperto al trasferimento ai giallorossi. Non alternative, bensì due opzioni concrete (e con caratteristiche differenti) per la trequarti sinistra di Gasperini. La Roma, in ogni caso, non procederà su Fofana fino alla certezza di aver chiuso l'operazione Mora. Nel frattempo, per la corsia di sinistra il nome in pole continua a essere quello di Destiny Udogie: l'esterno del Tottenham è il preferito di Gasperini e con gli Spurs si sta parlando di un affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato. La valutazione degli inglesi è di circa 25 milioni di euro e l'ex Udinese ha già detto sì alla Roma diversi giorni fa.